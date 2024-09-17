Παναθηναϊκός: Η κρίσιμη τετράδα αγώνων και ο άμεσα βασικός Ουναΐ

Σε κρίσιμη καμπή μπαίνει ο Παναθηναϊκός στις τρεις αγωνιστικές που ακολουθούν μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» είναι στο -5 από την τριάδα ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στην κορυφή και θέλουν να αρχίσουν να ροκανίζουν τη διαφορά.

Αρχικά υπάρχει το θεωρητικά πιο βατό ματς, την Κυριακή (18:00) απέναντι στον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ, όπου αναμένεται να είναι βασικός ο Αζεντίν Ουναΐ για πρώτη φορά. Ο Μαροκινός ειδικά σε τέτοια παιχνίδια μπορεί να αγωνιστεί και ως οκτάρι, ενώ σε πιο υψηλής δυσκολίας αναμετρήσεις θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δεκάρι.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο, που δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, γνωρίζει καλά την κρισιμότητα των αγώνων που ακολουθούν, καθώς οι «πράσινοι» θα παίξουν στη συνέχεια κατά σειρά με ΑΕΚ εκτός (29/9), Μπόρατς Μπάνια Λούκα εκτός (3/10) και Ολυμπιακό εντός (6/10).

Σήμερα οι Κυπελλούχοι έχουν ρεπό και από την Τετάρτη θα αρχίσει η προετοιμασία για το πρώτο από τα κρίσιμα ματς της τετράδας που έρχονται.

