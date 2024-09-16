Superleague: Η ΑΕΚ 2-0 τον Βόλο, «νίκησε» και τις απουσίες

Δεν πτοήθηκε από τις πολλές απουσίες της, ξεπέρασε το εμπόδιο του Βόλου και έπιασε κορυφή η ΑΕΚ.

Παρότι ο Αλμέιδα, στο 100ό του παιχνίδι στον πάγκο της ΑΕΚ, δεν είχε διαθέσιμους τους Λαμέλα, Γκατσίνοβιτς, Βίντα, Μουκουντί, Οντουμπάτζο, αλλά και τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποτέλεσε την απουσία της τελευταίας στιγμής, η Ένωση κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0 και να φτάσει τους 10 βαθμούς, όσους έχουν επίσης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.

Σκόραρε στο ντεμπούτο του και άνοιξε τον δρόμο προς το τρίποντο στο 22’ ο Πιερό, ενώ ο Κοϊτά «κλείδωσε» τη νίκη για την ΑΕΚ στο 62’. Λίγο νωρίτερα (53’), ο Κάλενς είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με το γκολ του να ακυρώνεται μετά από εισήγηση των VAR.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με πολλές απουσίες η ΑΕΚ, αφού εκτός από τους τραυματίες Μπρνιόλι, Λαμέλα και Οντουμπάτζο, εκτός αποστολής έμεινε επίσης ο Μουκουντί, με την εθνική του Καμερούν να μην έχει ανακαλέσει την κλήση του, ο Βίντα, λόγω ενός οικογενειακού του προβλήματος, αλλά και ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος παρότι αρχικά είχε δηλωθεί στην ενδεκάδα, ένιωσε ενοχλήσεις και δεν αγωνίστηκε. Ο Στρακόσα παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μήτογλου, Κάλενς και Πήλιο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Πινέδα και Σιμάνσκι ξεκίνησαν ως το δίδυμο στα χαφ, Κοϊτά και Ελίασον ήταν τα δύο εξτρέμ, ενώ ο Λιούμπισιτς κινούνταν πίσω από τον Πιερό, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την Ένωση.

Από την άλλη, ο Γκόμεθ παρέταξε τον Βόλο με 5-4-1, μην έχοντας διαθέσιμο το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδα του, Σούντγκρεν, αλλά και τον τραυματία Τσοκάνη. Ο Κόβατς έκανε το ντεμπούτο του ως τερματοφύλακας, αντικαθιστώντας τον Σιαμπάνη, ενώ οι Μύγας, Μίλετιτς, Καλογερόπουλος, Κορέα και Φεράρι ήταν η πεντάδα στην άμυνα. Άλτμαν και Μεντιέτα ξεκίνησαν στα άκρα, Ντε Καμπς και Γκλάβτσιτς στον άξονα, ενώ ο Ασεχνούν ήταν ο πιο προωθημένος.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε αφού κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής και με την ΑΕΚ να μπαίνει πολύ επιθετικά, δημιουργώντας την πρώτη ευκαιρία της για να ανοίξει το σκορ στο 3’, όταν ο Κοϊτά δοκίμασε σουτ από μακριά, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Στο 10’ ο Γκόμεθ αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τον Ντε Καμπς, ο οποίος τραυματίστηκε και έδωσε τη θέση του στον Μπερνάντου, ενώ στο ίδιο λεπτό η Ένωση πλησίασε ξανά το γκολ, με τον Πινέδα να κάνει όμορφη κίνηση και να πλασάρει όμορφα με φάλτσο, βλέποντας τον Κόβατς να αποκρούει εντυπωσιακά. Στο 20’ και μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Κάλενς πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία των φιλοξενούμενων, ενώ στο 21’ ο Βόλος έκανε την πρώτη τελική του προσπάθεια, μετά από ατομική προσπάθεια και άστοχο μακρινό σουτ του Μεντιέτα.

Ένα λεπτό αργότερα (22’), η ΑΕΚ κατάφερε να «μεταφράσει» την ανωτερότητά της σε προβάδισμα, με τον Ρότα να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά και με τον Πιερό να ανοίγει το σκορ με δυνατή κεφαλιά! Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας επιθετικό φάουλ του επιθετικού της ΑΕΚ για σπρώξιμο στον Μίλετιτς, με τη φάση να ελέγχεται από τους VAR και με το γκολ να μετρά κανονικά.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του ματς, με τον Κοϊτά να δοκιμάζει ξανά το πόδι του από μακριά στο 31’, και με τον Κόβατς να μπλοκάρει εύκολα το συρτό του σουτ. Στο 38’, μετά από λάθος στην άμυνα του Βόλου, ο Κοϊτά σούταρε πάνω σε σώμα, ενώ από εκείνο το σημείο και έπειτα οι φιλοξενούμενοι πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, χάνοντας και μία μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση στο 44’, όταν μετά από σέντρα στου Φεράρι, ο αμαρκάριστος Μεντιέτα σούταρε στην κίνηση και πέφτοντας στο χορτάρι, πολύ ψηλά. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε εν μέσω μεγάλης έντασης, με τον διαιτητή Φωτιά να βγάζει κίτρινες κάρτες σε Μήτογλου, Πιερό, Άλτμαν και Μύγα.

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο Βόλος μπήκε πιο επιθετικά, πιέζοντας την άμυνα της ΑΕΚ και απειλώντας στο 47’, όταν ο Φεράρι πάτησε στη μεγάλη περιοχή και σούταρε από πλάγια θέση, με τον Στρακόσα να αποκρούει στην κλειστή του γωνία. Στο 49’ και μετά από μία εκτέλεση κόρνερ, ο Μίλετιτς πήρε την κεφαλιά και ο Κάλενς απομάκρυνε τελευταία στιγμή προ του Άλτμαν, ενώ η ΑΕΚ σκόραρε στο 53’, με το γκολ της όμως να ακυρώνεται. Ο Κοϊτά εκτέλεσε ένα φάουλ με βαθιά μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Μύγας έκανε λάθος γύρισμα υπό την πίεση του Πήλιου και ο Κάλενς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή, όμως ο Φωτιάς κλήθηκε να δει το ριπλέι της φάσης από τους VAR, κρίνοντας ότι ο μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος, επηρέαζε τη φάση και έτσι ακύρωσε το γκολ.

Στο 61’, Λιούμπισιτς, Κοϊτά και Πιερόι συνεργάστηκαν άψογα, με την μπάλα να φτάνει στον Ελίασον, ο οποίος πλάσαρε σε σώμα αμυντικού και με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ, ενώ το 2-0 ήρθε στο 62’, όταν μετά από προσπάθεια και συρτό γύρισμα του Λιούμπισιτς, ο Κοϊτά πλάσαρε στην κίνηση, με την μπάλα να κοντράρει στον Καλογερόπουλο πριν καταλήξει στα δίχτυα του Κόβατς.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ «έριξε στροφές» και διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της, χάνοντας ευκαιρία και για τρίτο γκολ στο 85', όταν ο Άμραμπατ κοντρόλαρε με το στήθος του εντός της μεγάλης περιοχής και δοκίμασε ένα... αεροπλανικό, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να μπλοκάρει. Η τελευταία φάση του ματς ήταν για τον Βόλο, όταν μετά από συρτό γύρισμα του Μύγα, η μπάλα πέρασε και από τον Στρακόσα, αλλά ο Κόντε δεν κατάφερε να σκοράρει προ κενής εστίας, κάνοντας άτσαλο τελείωμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΚ (Αλμέιδα, 4-2-3-1): Στρακόσα – Ρότα, Κάλενς, Μήτογλου, Πήλιος – Σιμάνσκι (83’ Γιόνσον), Πινέδα (75’ Μάνταλος) – Ελίασον (75’ Άμραμπατ), Λιούμπισιτς (75’ Περέιρα), Κοϊτά (89’ Τσιλούλης) – Πιερό.

Βόλος (Γκόμες, 5-4-1): Κόβατς - Μύγας, Μίλετιτς, Καλογερόπουλος, Κορέα (75’ Βιγιαφάνιες), Φεράρι - Άλτμαν, Ντε Καμπς (10’ Μπερνάντου), Γκλάβτσιτς, Μεντιέτα (75’ Κόντε) – Ασεχνούν (66’ Κόμπα)

Διαιτητής: Φωτιάς

Α' Βοηθός: Φωτόπουλος

Β' Βοηθός: Μηνούδης

4ος: Κατσικογιάννης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Απτοσόγλου

