Απίθανος Αντετοκούνμπο: Δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από τους 20 πόντους και το 50% στα σουτ φέτος

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διανύει μια καταπληκτική σεζόν, έστω κι αν τα αποτελέσματα με τους Μπακς δεν είναι πάντα τα καλύτερα. Ο 30χρονος σούπερ σταρ έχει αγωνιστεί φέτος σε 23 από τα 25 παιχνίδια της ομάδας του και σε κανένα από αυτά δεν έχει λιγότερους από 20 πόντους, όπως επίσης δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από το 50% στα σουτ!

Ο Greek Freak είναι πρώτος σκόρερ στο φετινό ΝΒΑ με 32,7 πόντους ανά αγώνα, με τον Νίκολα Γιόκιτς των Νάγκετς να ακολουθεί με 31,5 και τον ΛαΜέλο Μπολ των Χόρνετς να έχει 31,1. Παράλληλα, ο Έλληνας διεθνής έχει 61,4% στα σουτ!

Συνολικά στην καριέρα του έχει 23,6 πόντους με 54,8% στα σουτ σε 815 παιχνίδια στην κανονική περίοδο, ενώ στα playoffs σε 79 εμφανίσεις έχει 26,6 πόντους με 52,7% στα σουτ.

