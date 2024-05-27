Αυστηρή προειδοποίηση προς τους φιλάθλους να μην αγοράζουν εισιτήρια στη δευτερογενή αγορά, τόσο ενόψει του μεθαυριανού (29/5, 22:00) τελικού του Europa Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα, όσο κι ενόψει του τελικού του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ντόρτμουντ, απηύθυνε η UEFA μέσω ανακοίνωσής της τη Δευτέρα (27/5).

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία τονίζει προς τους φιλάθλους να προσέχουν τον τρόπο με τον οποίο θα προμηθεύονται τα εισιτήρια των δύο τελικών, αλλά και του EURO 2024 που ξεκινάει στις 14 Ιουνίου, διότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαπάτησης, αλλά και... κυρώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

«Ενόψει των επερχόμενων τελικών του UEFA Europa Conference League και του UEFA Champions League, καθώς και του UEFA EURO 2024, η UEFA καλεί τους φιλάθλους να μην αγοράζουν εισιτήρια στη δευτερογενή αγορά.

Η πώληση εισιτηρίων στο ευρύ κοινό και στους φιλάθλους των ομάδων που έχουν φτάσει στους τελικούς των ανδρικών συλλόγων της UEFA ή στο τελικό τουρνουά του UEFA EURO 2024 στη Γερμανία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του UEFA.com – με εξαίρεση τα εισιτήρια φιλοξενίας για το EURO 2024, τα οποία προσφέρονται μέσω της 2024 HOSPITALITY EXPERIENCE AG.

Όλοι οι τελικοί αγώνων συλλόγων ανδρών της UEFA και τα εισιτήρια του UEFA EURO 2024 είναι ψηφιακά εισιτήρια και διανέμονται μέσω της επίσημης εφαρμογής UEFA Tickets για κινητά, η οποία περιέχει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Δεν υπάρχουν χάρτινα εισιτήρια ή εισιτήρια εκτύπωσης στο σπίτι.

Τα εισιτήρια που αγοράζονται από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, ιστοσελίδες ή πρακτορεία, καθώς και σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή από πλανόδιους πωλητές μπορεί να ακυρωθούν από την UEFA ανά πάσα στιγμή και οι φίλαθλοι είναι πιθανό να μην εισέλθουν ή να αποβληθούν από το γήπεδο.

Επιπλέον, σύμφωνα με ορισμένους νόμους, η μη εξουσιοδοτημένη πώληση εισιτηρίων αγώνων μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα και είναι ένα θέμα που η UEFA λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη.

Η UEFA επιβάλλει ενεργά τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης εισιτηρίων και, στην πραγματικότητα, αρκετές εκατοντάδες εισιτήρια έχουν ήδη ακυρωθεί πριν από τους τελικούς των διασυλλογικών αγώνων της UEFA και το UEFA EURO 2024, καθώς προσφέρθηκαν ή/και μεταφέρθηκαν κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης εισιτηρίων.

Συνιστάται επίσης στους φιλάθλους να μην ταξιδεύουν στα γήπεδα χωρίς εισιτήρια καθώς η είσοδος στο γήπεδο επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη έγκυρου εισιτηρίου».

Πηγή: skai.gr

