Επίσημο: Στην Μπράιτον ο Τζίμας

Παίκτης της Μπράιτον είναι με κάθε επισημότητα ο Στέφανος Τζίμας. Οι «γλάροι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του, με τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ να υπογράφει ως το 2030 και να μένει δανεικός ως το τέλος της περιόδου στη Νυρεμβέργη.



Η μετακίνησή του ολοκληρώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες με το ποσό-ρεκόρ των 25 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αποτελέσει και την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Aπό το ποσό αυτό, 22,5 εκατ. ευρώ θα μπουν στα ταμεία του ΠΑΟΚ. Από αυτά τα λεφτά, τα 18,5 εκατ. είναι η οψιόν αγοράς που προβλέπεται στη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Νυρεμβέργη, ενώ ο Δικέφαλος θα πάρει το 15% της μεταπώλησης του Τζίμα, συν τα τροφεία.



Ο Τζίμας είχε δοθεί το καλοκαίρι δανεικός από τον ΠΑΟΚ στη γερμανική ομάδα μετρώντας 10 γκολ και 2 ασίστ σε 17 παιχνίδια στην Bundesliga 2. Για τον 18χρονο στράικερ ενδιαφέρθηκαν και οι Λίβερπουλ, Άστον Βίλα, Τότεναμ και Γουέστ Χαμ, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, αλλά η Μπράιτον ήταν τελικά η ομάδα που κατάφερε να αποσπάσει τη θετική απάντηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.



Ο προπονητής της Μπράιτον, ο Γερμανός Φάμπιαν Χίρτσελερ, δήλωσε: «Ο Στέφανος είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, ένας επιθετικός με φυσική ικανότητα στο γκολ και είμαστε ενθουσιασμένοι που τον αποκτήσαμε. Θα ενσωματωθεί στην ομάδα μας το καλοκαίρι, εν όψει της επόμενης περιόδου, αλλά ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί του και πιστεύουμε πως έχει πολύ λαμπρό μέλλον μπροστά του».



Ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Ντέιβιντ Γουίερ, είπε: «Ο Τζίμας θα περάσει το δεύτερο μισό της σεζόν στη Νυρεμβέργη, που του έχει δώσει μια εξαιρετική ευκαιρία φέτος και θα συνεχίσει την εξέλιξή του στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Θα παρακολουθούμε στενά την πρόοδό του και του ευχόμαστε τα καλύτερα στο δεύτερο μισό της σεζόν».

«Όνειρο από παιδί να παίξω στην Premier League»

Πανευτυχής για τη μετακίνησή του στην Μπράιτον και αποφασισμένος να πετύχει παρουσιάστηκε ο Στέφανος Τζίμας.



«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, για να είμαι ειλικρινής. Το να αγωνιστώ στην Premier League ήταν όνειρο που είχα από παιδί και είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε πραγματικότητα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι’ αυτό και ανυπομονώ», τόνισε ο 18χρονος επιθετικός.



«Ο βασικός λόγος που επέλεξα την Μπράιτον ήταν επειδή αυτός ο σύλλογος είναι ιδανικός για την εξέλιξη νεαρών παικτών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Επίσης, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου», συνέχισε.



«Μίλησα με τον προπονητή πριν μια εβδομάδα, είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση και ήταν ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ. Η Μπράιτον έχει αναδείξει πολλούς νέους παίκτες, μου αρέσει ο τρόπος που αγωνίζεται και το επιθετικό ποδόσφαιρο», πρόσθεσε.



Όσο για το πώς περιγράφει τον εαυτό του; «Είμαι ομαδικός παίκτης, πάντα θέλω το καλύτερο του συνόλου και ελπίζω να έχω πολλές επιτυχίες. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η εξέλιξή μου και αυτούς τους έξι μήνες στη Νυρεμβέργη θα δουλέψω σκληρά για να είμαι έτοιμος για την Μπράιτον. Θέλω να ευχαριστήσω τη Νυρεμβέργη, με βοήθησαν πολύ σαν παίκτη και άνθρωπο, μου έδωσαν τα πάντα και χάρη σε αυτή είμαι εδώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.