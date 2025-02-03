Μικρή άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Άνοδο λίγων θέσεων σημείωσαν Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς στην παγκόσμια κατάταξη αυτή την εβδομάδα.
Η Σάκκαρη ανέβηκε δύο σκαλοπάτια και βρίσκεται πλέον στην 29η θέση (1.774 βαθμοί). Η Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία παραμένει στην κορυφή, μπροστά από την Πολωνή Ιγκα Σβιάτεκ. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:
1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 8.956 βαθμοί
2. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.770
3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.538
4. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 5.288
5. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 4.893
6. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.861
7. Μάντισον (Κις) (ΗΠΑ) 4.680
8. Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 4.095
9. Εμα Ναβάρο (ΗΠΑ) 3.709
10. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 3.588
...
29. Μαρία Σάκκαρη 1.774
Ο Τσιτσιπάς ανέβηκε μια θέση και είναι πλέον 12ος στην παγκόσμια κατάταξη, που παρουσίασε σήμερα η ATP. Στην κορυφή είναι ξανά ο Γιανίκ Σίνερ μπροστά από τον Αλεξάντρερ Σβέρεφ, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ. Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:
1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.830 βαθμοί
2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 8.135
3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.010
4. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 5.050
5. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4.160
6. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.900
7. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.780
8. Αλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.735
9. Τόμι Πολ (ΗΠΑ) 3.495
10. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.220
...
12. Στέφανος Τσιτσιπάς 3.005
