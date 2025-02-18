Παναθηναϊκός: Τι κάνει στους δεύτερους αγώνες που κρίνουν πρόκριση στην Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίκινγκουρ στο ΟΑΚΑ (20/02) για τον δεύτερο αγώνα των δυο ομάδων στο πλαίσιο των play off του Conference League.

Οι «πράσινοι» είναι υποχρεωμένοι να κυνηγήσουν μόνο τη νίκη καθώς η κακή εμφάνιση στο Ελσίνκι έφερε την ήττα με 2-1 στην πρώτη αναμέτρηση. Το «τριφύλλι» μπορεί να έσπασε το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων απέναντι στο Βόλο, ωστόσο είναι αντιληπτό από όλους πως δεν διανύει την καλύτερο περίοδο του. Ο κόσμος θα δίνει ώθηση με τη φωνή του στην ομάδα, καθώς γνωρίζει ποσό σημαντική είναι η πρόκριση πάση θυσία.

Πηγή: skai.gr

