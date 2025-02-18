Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Τι του κοστίζουν τα δυο γκολ που δέχεται φέτος

Τι γίνεται επί εποχή Ρουί Βιτόρια στον πάγκο, κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός δέχεται 2 γκολ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη που ήθελα στο ΟΑΚΑ επί του Βόλου για την 23 αγωνιστική , αφήνοντας πίσω τα άσχημα αποτελέσματα τον περασμένων αγώνων. Οι πράσινοι μπήκαν αποφασισμένοι στο χορτάρι να πάρουν τη νίκη και προηγήθηκαν νωρίς στο σκορ , με γκολ του Ίνγκανσον. Στην επανάληψη έγινε ακριβώς το ίδιο και σκόραραν δεύτερο γκολ , με τον Τσέριν με σουτ έξω από την περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark