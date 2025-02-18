Παναθηναϊκός: Τι του κοστίζουν τα δυο γκολ που δέχεται φέτος

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη που ήθελα στο ΟΑΚΑ επί του Βόλου για την 23 αγωνιστική , αφήνοντας πίσω τα άσχημα αποτελέσματα τον περασμένων αγώνων. Οι πράσινοι μπήκαν αποφασισμένοι στο χορτάρι να πάρουν τη νίκη και προηγήθηκαν νωρίς στο σκορ , με γκολ του Ίνγκανσον. Στην επανάληψη έγινε ακριβώς το ίδιο και σκόραραν δεύτερο γκολ , με τον Τσέριν με σουτ έξω από την περιοχή.

