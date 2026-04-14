«Η ώρα της αποχώρησης του Γιάννη από τους Μπακς έχει έρθει»

«Η ώρα της αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς έχει έρθει»…

Τα λόγια αυτά του Σαμς Σαράνια, του κατά πολλούς κορυφαίου ρεπόρτερ του ΝΒΑ αυτή την στιγμή ήταν και το συμπέρασμα της συζήτησης που έγινε στον «αέρα» του ESPN, με θέμα τις σχέσεις του Έλληνα σούπερσταρ και των Μπακς και φυσικά -κατ’ επέκταση- και το μέλλον του.

Ο Σαράνια σε αυτή την συζήτηση ανέφερε χαρακτηριστικά…

«Η ώρα της αποχώρησης έχει έρθει. Και το είδαμε και ως το trade deadline του Φεβρουαρίου ότι οι Μπακς είχαν ανοικτή επικοινωνία με διάφορες ομάδες και έκαναν διαπραγματεύσεις. Ενόψει της offseason, όλοι βλέπουμε που θα πάει το πράγμα. Ο Γιάννης θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχει πει ότι αυτή η ομάδα δεν έχει τους παίκτες για να το πετύχει, οπότε αυτό από μόνο του σου λέει αυτό ακριβώς που θέλεις να μάθεις», τόνισε.

Νωρίτερα οι άλλοι παρευρισκόμενοι στο πάνελ είχαν αναφέρει και αυτοί για το θέμα.

«Ξέρει πολύ καλά τι λέει, γνωρίζει τι θέλει να κάνει και τι θα γίνει στο τέλος», ήταν τα λόγια του Ντάνι Γκριν ενώ ο Κέντρικ Πέρκινς είχε προσθέσει…

«Δεν θα σπαταλήσει τον χρόνο του. Σ' εμένα φαίνονται όλα τα σημάδια ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει και θα πάει σε μια άλλη κατεύθυνση»

Αυτό που γίνεται εύκολα αντιληπτό πλέον από όλους στον χώρο είναι πως οι μέρες της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα του Μιλγουόκι λιγοστεύουν με την αποχώρησή του να θεωρείται δεδομένη.

"When you're a star player ... you have a lot of say so on what happens."



The NBA Today crew speculate on what's next for Giannis and the Bucks 🔮 pic.twitter.com/c1y5CzUvw7 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 13, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.