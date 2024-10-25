Η 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και φέρνει τη μονομαχία Παναθηναϊκός – Άρης.

Την Κυριακή (27/10) δεσπόζει η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ με τους «πράσινους» του Ντιέγκο Αλόνσο να υποδέχονται την ομάδα του Άκη Μάντζιου στις 18:00.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 17:00 στην Τρίπολη όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον επικίνδυνο Αστέρα AKTOR.

Στις 21:00 στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ παίζει με τον ΟΦΗ και στις 21:30 η Athens Kallithea-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Η δράση αρχίζει το Σάββατο (26/10) όπου ξεχωρίζει η εκτός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό στις 20:00. Νωρίτερα ο εντυπωσιακός

Παναιτωλικός υποδέχεται τον Βόλο στο Αγρίνιο στις 17:00 και μισή ώρα αργότερα έχουν… ραντεβού οι γείτονες Λεβαδειακός και Λαμία.

Μετά τη λήξη των αγώνων ακούστε σχόλια και ρεπορτάζ για όλα τα ματς της και μην ξεχνάτε πως μετά τις μετά τις δώδεκα τα μεσάνυχτα ο λόγος περνά σε εσάς.

Οι μάχες έχουν τη σφραγίδα του bwin ΣΠΟΡFM 94,6!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.