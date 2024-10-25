Τι σχέση έχει ένας Κρητικός με τον ΠΑΟΚ και η μαγειρική με το ποδόσφαιρο; Ποιο φαγητό είναι ο … Μέσι της κουζίνας και ποιο μπορεί να ρίξει την απόδοση μιας ομάδας; Είναι αλήθεια ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι;

Τις απαντήσεις δίνει στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας ο Λευτέρης Σουλτάτος.

Ο βραβευμένος σεφ αποκαλύπτει γιατί η οικογένεια του θεωρείται το «ιμάμ μπαϊλντί» του ποδοσφαίρου, μαθαίνει στη Λίλα Κουντουριώτη τι είναι το μιτάτο και αποκαλύπτει με τι θα αντάλλαζε το αστέρι Michelin και ποιο ήταν το πρώτο φαγητό που μαγείρεψε στη σύζυγο του, Βάσω Λασκαράκη.

Δείτε την απολαυστική συνέντευξη του Λευτέρη Σουλτάτου εδώ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.