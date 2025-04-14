Παναθηναϊκός: Αποσύρθηκε η Ναταλία Μεταξά

Tέλος στην καριέρα της στο βόλεϊ αποφάσισε να βάλει η Ναταλία Μεταξά. Η 33χρονη κεντρική από τη Θεσσαλονίκη κατέκτησε τρεις τίτλους με τον Παναθηναϊκό, και ο σύλλογος την ευχαρίστησε για την προσφορά του.



Η ίδια στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της αναφέρει: «Ήρθε και η στιγμή που αυτο? το υπέροχο ταξίδι 20 χρόνων φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστώ όλες τις ομάδες που είχα την ευκαιρία και τη χαρά να αγωνιστώ, όλες τις συμπαίκτριες, προπονητές, staff, παράγοντες και όλους τους φίλαθλους. Ακόμα κι αν η χρονιά δεν τελείωσε όπως θέλαμε, είμαι χαρούμενη που ο δικός μου κύκλος ολοκληρώνεται σε αυτήν την ομάδα! Στην ομάδα που πέρασα τα περισσότερα, τα πιο μαγικά χρόνια της καριέρας μου. Σας ευχαριστώ όλους! Ευχαριστώ Παναθηναϊκέ! Ευχαριστώ τον κόσμο σου! Τα λέμε από Σεπτέμβρη. Αυτή τη φορά παρέα στην κερκίδα!».



Η ανακοίνωση:



Ένα όμορφο ταξίδι λαμβάνει τέλος και η βολεϊμπολίστρια Ναταλία Μεταξά σταματάει μια σπουδαία καριέρα την οποία την έβαψε με έντονο πράσινο χρώμα.



Η κεντρική από τη Θεσσαλονίκη ήρθε για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό την σεζόν 2014-2015 και επανήλθε το 2020 μέχρι σήμερα.



Κατέκτησε τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα (2022, 2023, 2024) και παράλληλα πανηγύρισε το κύπελλο Ελλάδας του 2022. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο της ομάδας και η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το πάθος της για την «τρίφυλλη» κερκίδα.

