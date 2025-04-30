Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Οι νέες παραιτήσεις και οι επόμενες κινήσεις

Για δύο ακόμα παραιτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Παναθηναϊκού Α.Ο. αλλά και πρόοδο στις εργασίες θεμελίωσης του νέου γηπέδου στον Βοτανικό έκανε λόγο μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας.



«Το δεδομένο είναι ότι έχουμε τρεις παραιτήσεις πλέον στο ΔΣ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ενώ θυμίζουμε ότι η διάθεση του Γιάννη Αλαφούζου, είναι να μην μπει ως επιλαχών. Γίνονται συζητήσεις για να δούμε που θα καταλήξει η επόμενη ημέρα και ποιο θα είναι το νέο ΔΣ. Έχει άμεση σύνδεση με την ΠΑΕ, αφού αφορά και το γήπεδο, ενώ αυτή η διοίκηση θα είναι που θα μπει και στον Βοτανικό. Να πούμε επίσης ότι προχωρούν οι εργασίες θεμελίωσης στον Βοτανικό, έχει μπει και τρίτος γερανός, που αφορούν στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Για τον Ερασιτέχνη η οικοδομική άδεια θα βγει το καλοκαίρι», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού ανέφερε ότι δεν έχει καταλάβει τι θέλει να παίξει το «τριφύλλι» με τον Βιτόρια, ενώ την Κυριακή θα παίξει απέναντι στην έτερη πιο αλλοπρόσαλλη ομάδα του πρωταθλήματος και άφησε ανοιχτή την τακτική προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο Πορτογάλος προπονητής.

Παράλληλα, ο Δεσύλλας δεν απέκλεισε να δούμε διαφοροποιήσεις στην 11άδα του Παναθηναϊκού, με τον Μλαντένοβιτς να επιστρέφει σίγουρα και τους Ιωαννίδη, Τσέριν και Τετέ επίσης να διεκδικούν θέση.

