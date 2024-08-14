Πέταξε για Ολλανδία με στόχο την ανατροπή και την πρόκριση ο Παναθηναϊκός!

Η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχώρησε στις 09:00 το πρωί της Τετάρτης (14/8) για το Άμστερνταμ, καθώς αύριο αντιμετωπίζει στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» τον Άγιαξ στο πλαίσιο του Γ' προκριματικού γύρου του Europa League.

Με την αποστολή ταξίδεψαν όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς την Παρασκευή (16/8) πριν επιστρέψουν στην Αθήνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα προπονηθούν στο Άμστερνταμ ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Αsteras Aktor στο ΟΑΚΑ.

Θυμίζουμε ότι για σήμερα στις 18:15 ώρα Ελλάδας, είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Ντιέγκο Αλόνσο, αλλά και ενός ποδοσφαιριστή του «τριφυλλιού», ενώ στις 19:00 θα ακολουθήσει η προπόνηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.