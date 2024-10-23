Μεντιλίμπαρ: Σημασία έχει η συγκέντρωση όσων είναι στο γήπεδο

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί την Πέμπτη (24/10, 22:00) από τη Μάλμε, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα και τόνισε πως οι παίκτες του πρέπει κατά τη διάρκεια του αγώνα να είναι συγκεντρωμένοι για να πάρουν τη νίκη.

«Θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Ο καλός μας εαυτός. Εάν δείξουμε πώς είμαστε δυνατοί τότε μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εάν όχι δεν θα νικήσουμε τον αγώνα. Η αντίπαλός μας είναι πολύ δυνατή ομάδα. Είναι πρώτη στο πρωτάθλημά της και κάνει πολύ καλή δουλειά. Εκείνοι ισοφάρισαν όπως και εμείς και νίκησαν την περασμένη αγωνιστική όπως και εμείς και θέλουνε να νικήσουν όπως και εμείς. Νομίζω πώς και εμείς και εκείνοι είμαστε στη φάση που μας αρέσει που θα παίξουμε ο ένας εναντίον του άλλου. Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν θα κρίνει κάτι ιδιαίτερα τον αγώνα. Ίσως όποιος βάλει γκολ. Σε έναν αγώνα μπορούν να γίνουν πολλά. Έχουμε διαφορετικά στιλ αλλά όποιος εφαρμόσει το δικό του θα το κερδίσει», ανέφερε αρχικά ο Βάσκος.

