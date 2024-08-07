Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παγκάκης: «Σήμερα θα μάθουμε αν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟ ο Μαξ»

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Παγκάκη

Παναθηναϊκός Μαξ

Τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τον Άγιαξ μετέφερε ο Νίκος Παγκάκης.

O ρεπόρτερ των πράσινων στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 επεσήμανε ότι σήμερα αναμένεται να κριθεί εάν ο Βαγιανίδης θα είναι διαθέσιμος για την αποστολή της αναμέτρησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ξεκινήσει βασικός καθώς έχει χάσει προπονήσεις.

Επίσης, πρόσθεσε ότι σήμερα θα γίνει γνωστό και αν θα υπάρξει μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με τον Μαξ να παίρνει μία θέση σε αυτή.

Ο Νίκος Παγκάκης ανέλυσε το αγωνιστικό προφίλ του Γερμανού και ανέφερε ότι οι πράσινοι περιμένουν πολλά από αυτόν στο παιχνίδι τους.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Άγιαξ Europa League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark