Παγκάκης: «Σήμερα θα μάθουμε αν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟ ο Μαξ»

Τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τον Άγιαξ μετέφερε ο Νίκος Παγκάκης.

O ρεπόρτερ των πράσινων στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 επεσήμανε ότι σήμερα αναμένεται να κριθεί εάν ο Βαγιανίδης θα είναι διαθέσιμος για την αποστολή της αναμέτρησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ξεκινήσει βασικός καθώς έχει χάσει προπονήσεις.

Επίσης, πρόσθεσε ότι σήμερα θα γίνει γνωστό και αν θα υπάρξει μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με τον Μαξ να παίρνει μία θέση σε αυτή.

Ο Νίκος Παγκάκης ανέλυσε το αγωνιστικό προφίλ του Γερμανού και ανέφερε ότι οι πράσινοι περιμένουν πολλά από αυτόν στο παιχνίδι τους.

