A Bola: «Τελική επίθεση της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη»

Πρώτο θέμα άλλη μία μέρα στον πορτογαλικό Τύπο είναι η επιθυμία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να κάνει δικό της τον Φώτη Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα «A Bola» αναφέρει πως τα «λιοντάρια» ετοιμάζουν την τελική τους κίνηση για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού.

«Η Σπόρτινγκ ανεβάζει την προσφορά της για τον Ιωαννίδη», αναφέρει το δημοσίευμα και συνεχίζει: «Η ομάδα θέλει να υπογράψει αυτή την εβδομάδα τον παίκτη και προσφέρει 20 + 5 εκατ. ευρώ (για την απόκτησή του)».

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός στα μέσα Ιουνίου είχε απορρίψει μία αντίστοιχη πρόταση της Ίπσουιτς, η οποία είχε προσφέρει και εκείνη 25 εκατ. ευρώ για τον 24χρονο στράικερ, ενώ έχουν διαμηνύσει σε κάθε τόνο πως ο παίκτης δεν πωλείται.

Από την πλευρά της, η άλλη εφημερίδα της Λισαβόνας, η Record, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της πως «ο Ιωαννίδης πιέζει τον Παναθηναϊκό» για να προχωρήσει το deal με την Σπόρτινγκ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.