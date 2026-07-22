Παναθηναϊκός: Το παιχνίδι του Νίστρουπ που δίνει προκρίσεις και το απόλυτο

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι απέναντι στην Πάκσι. Αυτό θα είναι και το επίσημο ντεμπούτο του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο των πρασίνων. Πρόκειται για αγώνες που κρύβουν κινδύνους, καθώς οι ομάδες δεν βρίσκονται ακόμα στο 100%.

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