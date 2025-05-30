ΟΠΑΠ Game Time : Τα μυστικά των τελικών του Champions League από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο

Ο άνθρωπος-συνώνυμο των τελικών του Champions League, Χρήστος Σωτηρακόπουλος, φιλοξενείται στο ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας και μοιράζεται τα μυστικά της μεγάλης ποδοσφαιρικής οργάνωσης της Ευρώπης.

Ο κορυφαίος αθλητικογράφος χαρακτηρίζει με μια φράση το τελικό του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν-Ίντερ, αποκαλύπτει ποια ομάδα υποστηρίζει και ποια πιστεύει ότι έχει προβάδισμα για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ποιος είναι ο πιο συναρπαστικός τελικός που έχει περιγράψει; Ποια είναι τα 146 τρελά δευτερόλεπτα που έχει ζήσει σε αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης; Ποιος Έλληνας σπορτσκάστερ θα μπορούσε να βάλει γκολ νίκης σε τελικό Champions League ; Ποια είναι η πιο κακή μετάδοση που έχει κάνει;

Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος αποδεικνύει για ακόμη μια φορά γιατί παραμένει μια ζωντανή εγκυκλοπαίδεια του ποδοσφαίρου, αναφέρει τη φράση που είναι πιο συχνά στις μεταδόσεις, αποκαλύπτει ποιον δημοσιογράφο που έπαιρνε μαζί του για σχολιασμό σε τελικό και θυμάται τι του είχε. πει η Λίλα Κουντουριώτη και τον αιφνιδίασε στην πρώτη τους συνάντηση.

Δείτε το επεισόδιο εδώ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό σε 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

