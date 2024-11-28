Λογαριασμός
Έβαλε... μέσο για μια φανέλα της Λίβερπουλ ο Μπέλιγχαμ

Λίγο μετά το ματς, περίμενε στο διάδρομο των αποδυτηρίων του «Άνφιλντ» με στόχο να πετύχει κάποιον που θα μπορούσε να τον βοηθήσει

Τζουντ Μπέλιγχαμ

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ παραδέχθηκε την απόλυτη ανωτερότητα της Λίβερπουλ, το βράδυ της Τετάρτης, με τους «κόκκινους» να θριαμβεύουν με το τελικό 2-0 επί της Ρεάλ, να παίρνουν την πρώτη νίκη κόντρα στους «μερένγκες» μετά από 15 χρόνια και να προκρίνονται στα νοκ-άουτ του Champions League.

Λίγο μετά το ματς, περίμενε στο διάδρομο των αποδυτηρίων του «Άνφιλντ» με στόχο να πετύχει κάποιον που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να πάρει τη φανέλα του Άρνολντ από το χώρο των γηπεδούχων. Ο Χράφενμπερχ πέρασε από μπροστά του, συννενοήθηκε μαζί του και λίγο αργότερα εμφανίστηκε με τη φανέλα του ΤΑΑ για να τη χαρίσει στον χαφ της Ρεάλ.

