Ολυμπιακός: Χωρίς Γουόκαπ και Ντόρσεϊ στην Ισπανία

Με δύο σημαντικές απουσίες ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για την Ισπανία εν όψει αρχικά του αυριανού αγώνα με την Μπασκόνια και αυτού της Πέμπτης με τη Ρεάλ.



Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή λόγω των ενοχλήσεων στη μέση που αντιμετωπίζει από την αναμέτρηση με την Μπάγερν, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα μείνει επίσης στην Αθήνα λόγω ασθένειας.

Μένει να φανεί αν αμφότεροι θα χάσουν σίγουρα και το παιχνίδι της Πέμπτης στη Μαδρίτη ή υπάρχει πιθανότητα να ενσωματωθούν στην υπόλοιπη αποστολή έστω και με καθυστέρηση.

