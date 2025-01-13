Ολυμπιακός: Χωρίς Γουόκαπ και Ντόρσεϊ στην Ισπανία

Με δύο σημαντικές απουσίες ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για την Ισπανία εν όψει αρχικά του αυριανού αγώνα με την Μπασκόνια και αυτού της Πέμπτης με τη Ρεάλ.
Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή λόγω των ενοχλήσεων στη μέση που αντιμετωπίζει από την αναμέτρηση με την Μπάγερν, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα μείνει επίσης στην Αθήνα λόγω ασθένειας.
Μένει να φανεί αν αμφότεροι θα χάσουν σίγουρα και το παιχνίδι της Πέμπτης στη Μαδρίτη ή υπάρχει πιθανότητα να ενσωματωθούν στην υπόλοιπη αποστολή έστω και με καθυστέρηση.
Πηγή: sport-fm.gr
