Super League: Το πρόγραμμα των playouts

Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή για τις δέκα αγωνιστικές στα playouts

Η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού προμηνύεται… καυτή στην Stoiximan Super League, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει το πρόγραμμα των δέκα αγωνιστικές στις θέσεις 9-14.

Η αρχή γίνεται το Σάββατο 29 Μαρτίου, ενώ η 8η αγωνιστική είναι εμβόλιμη (14/05).

Το μίνι πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 22 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, με κοινή ώρα έναρξης τις 20:00.

Πηγή: sport-fm.gr

Superleague ποδόσφαιρο
10 0 Bookmark