Ανακάμπτει η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Strait of Hormuz crossings rebound, but recovery remains fragile



Vessel activity through the Strait of Hormuz increased sharply between 19 and 21 June, with 71 confirmed transits recorded and a weekend peak of 35 crossings on 20 June, according to #MarineTraffic data. The… pic.twitter.com/Vce9ZRMpMK June 22, 2026

Η δραστηριότητα των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ αυξήθηκε απότομα μεταξύ 19 και 21 Ιουνίου, με 71 επιβεβαιωμένες διελεύσεις να καταγράφονται και μια κορύφωση το Σαββατοκύριακο με 35 διελεύσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα της MarineTraffic.

Περισσότερα εμπορικά πλοία διέρχονται τώρα με ενεργό το AIS (Automatic Identification System), γεγονός που υποδηλώνει βελτίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης.

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Η διπλωματική αβεβαιότητα πάντως συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την ανάκαμψη, παρά την πρόσφατη αύξηση. Η κυκλοφορία παραμένει κάτω από τα επίπεδα προ της κρίσης. Πολλά σκάφη συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ιρανικά σχέδια διαδρομών ή «σκοτεινές διαδρομές», ενώ οι προσπάθειες αποναρκοθέτησης παραμένουν ελλιπείς.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διεμήνυσε ότι «η διοίκηση του Στενού του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση». Το Ιράν θα «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας ανέφερε, και πρόσθεσε: «Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούζ».

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ξανά το στενό, όσον αφορά τη διέλευση, και να επαναφέρουμε την ευημερία στην περιφερειακή και παγκόσμια οικονομία» είπε.

Πηγή: skai.gr

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