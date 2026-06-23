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Ανακάμπτει η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ - Δείτε βίντεο

Η δραστηριότητα των πλοίων μέσω του Ορμούζ αυξήθηκε απότομα μεταξύ 19 και 21 Ιουνίου, με 71 επιβεβαιωμένες διελεύσεις και μια κορύφωση το Σαββατοκύριακο

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Χορμούζ

Ανακάμπτει η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. 

Η δραστηριότητα των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ αυξήθηκε απότομα μεταξύ 19 και 21 Ιουνίου, με 71 επιβεβαιωμένες διελεύσεις να καταγράφονται και μια κορύφωση το Σαββατοκύριακο με 35 διελεύσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα της MarineTraffic.

Περισσότερα εμπορικά πλοία διέρχονται τώρα με ενεργό το AIS (Automatic Identification System), γεγονός που υποδηλώνει βελτίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης.

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Η διπλωματική αβεβαιότητα πάντως συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την ανάκαμψη, παρά την πρόσφατη αύξηση. Η κυκλοφορία παραμένει κάτω από τα επίπεδα προ της κρίσης. Πολλά σκάφη συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ιρανικά σχέδια διαδρομών ή «σκοτεινές διαδρομές», ενώ οι προσπάθειες αποναρκοθέτησης παραμένουν ελλιπείς.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διεμήνυσε ότι «η διοίκηση του Στενού του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση». Το Ιράν θα «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας ανέφερε, και πρόσθεσε: «Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούζ».

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ξανά το στενό, όσον αφορά τη διέλευση, και να επαναφέρουμε την ευημερία στην περιφερειακή και παγκόσμια οικονομία» είπε.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Στενά του Ορμούζ Ιράν ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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