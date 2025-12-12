Εuroleague: Κυρίαρχη στο β' ημίχρονο η Μπαρτσελόνα, 98-85 τον Ολμυμπιακό

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν εφιαλτικό για τον Ολυμπιακό (το έχασε 30-17), κι έτσι ένα ματς που παιζόταν στα ίσια, έγειρε για τα καλά προς την πλευρά της Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί νίκησαν εύκολα 98-85 για την 15η αγωνιστική της Euroleague και σκαρφάλωσαν στην κορυφή της βαθμολογίας, με την ελληνική ομάδα να μένει στις 8 νίκες και να προβληματίζει με αυτό το μπλακ άουτ και την αδυναμία της να επιστρέψει στο ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η απουσία του Ουόρντ φάνηκε, ο Φουρνιέ έβαλε δύο τρίποντα στην αρχή και μετά σίγησε και οι πόντοι του Βεζένκοφ (22) και του Ντόρσεϊ (19) δεν έφταναν, ούτε οι 10 ασίστ του Γουόκαπ.



Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μην έχοντας στη διάθεσή του τους τραυματίες Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Έβανς και Φαλ, ενώ ο Τσάβι Πασκουάλ ξεκίνησε το παιχνίδι με Σατοράνσκι, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι, έχοντας εκτός δωδεκάδας τους Λαπροβίτολα, Νούνιεθ και Σαγιόκ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει μουδιασμένος στο παρκέ του «Palau Blaugrana» και με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 8-2, ενώ ο Μιλουτίνοφ ήταν ο μοναδικός που σκόραρε για τους «ερυθρόλευκους», μειώνοντας σε 11-6. Ο Σενγκέλια ευστόχησε και εκείνος σε τρίποντο, μετά από τους Κλάιμπερν και Πάντερ, για το 14-6 και το 4/5 από μακριά των γηπεδούχων, ενώ ο Βεζένκοφ με το πρώτο του καλάθι μείωσε σε 14-8, πριν ο Φουρνιέ μειώσει στον πόντο (14-13) με τρίποντο και μακρινό του δίποντο!

Ο «καυτός» με 3/3 τρίποντα Κλάιμπερν έκανε το 17-13 και ο Μπριθουέλα έβαλε την Μπαρτσελόνα στο +6 (19-13), ενώ ο Φουρνιέ με τρίποντό του και ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμά του μετά από μπλοκ του Κλάιμπερν στον Γουόκαπ, έφεραν το ματς στον πόντο (19-18). Ο Κλάιμπερν σκόραρε ξανά για το 21-18, ο Βεζένκοφ ισοφάρισε με καλάθι-φάουλ, με τον Ολυμπιακό να κάνει το πρώτο του φάουλ 24,4’’ πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες να περνούν μπροστά (21-22), χάρη σε μια βολή του Φουρνιέ.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Χολ να εκμεταλλεύεται ασίστ του Φουρνιέ για το 21-24, Βέσελι και Πάρα με καλάθι-φάουλ έβαλαν ξανά μπροστά την Μπαρτσελόνα, ενώ ο Ντόρσεϊ με όμορφο τελείωμά του και ο Πίτερς, διαμόρφωσαν το 26-28! Ο Πάντερ ευστόχησε σε τρίποντο για το 29-28 και ο Ντόρσεϊ απάντησε σκοράροντας από τα 7 μέτρα στη λήξη του χρόνου επίθεσης και πάνω σε άμυνα, πριν ο Χολ κάνει το 29-33 με εμφατικό follow κάρφωμα!

Ο Κλάιμπερν συνέχισε να πρωταγωνιστεί στις επιθέσεις των γηπεδούχων, φτάνοντας τους 16 προσωπικούς πόντους για να κάνει το 34-33, ενώ ο Ολυμπιακός έκανε τρία σερί λάθη σε επιθέσεις του, δίνοντας το δικαίωμα στους «μπλαουγκράνα» να ξεφύγουν με 37-33. Ο Ντόρσεϊ με δύσκολη προσπάθειά του μείωσε σε 37-35 και ο Φουρνιέ με απίστευτο circus shot, ευστόχησε πέφτοντας στο παρκέ για το 38-37. Βέσελι και Σενγκέλια έβαλαν τους γηπεδούχους στο +5 (42-37), πριν ο Μιλουτίνοφ γίνει διψήφιος μέσω δύο βολών, για να διαμορφώσει το 42-39 του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Βεζένκοφ να μειώνει στον πόντο, πριν ο Κλάιμπερν ευστοχήσει στο τέταρτο τρίποντό του στο ματς, για το 45-41. Η Μπαρτσελόνα διατήρησε αυτή τη μικρή υπέρ της διαφορά μέχρι και το 49-45, ενώ σε εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός έκανε σερί λάθη στις επιθέσεις του, με τους Πάντερ, Κλάιμπερν να βελτιώνουν ακόμα περισσότερο το εξαιρετικό ποσοστό των γηπεδούχων στα τρίποντα (9/14), για να ξεφύγουν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (59-47).

Ο Βεζένκοφ μείωσε σε 59-49, όμως τα διαδοχικά λάθη έκαναν ξανά την εμφάνισή τους για τον Ολυμπιακό, με την Μπαρτσελόνα να… ανοίγει τα δώρα και να εκτοξεύει την υπέρ της διαφορά στο +18 (67-49), χάρη σε σερί της 18-4. Ο Ντόρσεϊ έδωσε λύση με τρίποντό του, αλλά ο Κλάιμπερν απάντησε άμεσα (6/7 τρίποντα) για το 70-52, με τον Ολυμπιακό να πληρώνει τα πάρα πολλά του λάθη και να βρίσκεται στο -16 (72-56).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα έκανε διαχείριση, ο Ολυμπιακός δεν μείωσε ποτέ κάτω από τους 11 πόντους και το τελικό 98-85 ήρθε φυσιλογικά.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85

