Ολυμπιακός: Στην κορυφαία 11άδα της Equipe ο Μπιανκόν με τους Γάλλους του εξωτερικού

Σημαντική διάκριση για τον Ζουλιάν Μπιανκόν και τον Ολυμπιακό από την Equipe!



Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός βοήθησε τα μέγιστα τους «ερυθρόλευκους» στην εντός έδρας νίκη επί του Άρη (2-1) για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Γάλλο στόπερ να έχει την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Μπάμπη Κωστούλα.



Η επίδοσή του στο παιχνίδι του «Γ. Καραϊσκάκης» του χάρισε μια θέση στην κορυφαία ενδεκάδα του γαλλικού Μέσου με τους αθλητές της χώρας που παίζουν στο εξωτερικό.

