Ολυμπιακός: Στην κορυφαία 11άδα της Equipe ο Μπιανκόν με τους Γάλλους του εξωτερικού

Η εμφάνιση του Ζουλιάν Μπιανκόν στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη, χάρισε στον νεαρό στόπερ μια θέση στην καλύτερη ενδεκάδα της Equipe

Σημαντική διάκριση για τον Ζουλιάν Μπιανκόν και τον Ολυμπιακό από την Equipe!

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός βοήθησε τα μέγιστα τους «ερυθρόλευκους» στην εντός έδρας νίκη επί του Άρη (2-1) για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Γάλλο στόπερ να έχει την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Μπάμπη Κωστούλα.

Η επίδοσή του στο παιχνίδι του «Γ. Καραϊσκάκης» του χάρισε μια θέση στην κορυφαία ενδεκάδα του γαλλικού Μέσου με τους αθλητές της χώρας που παίζουν στο εξωτερικό.

