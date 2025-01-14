Λογαριασμός
Από τους σταθερότερους παίκτες της Μπεσίκτας, αλλά θα φύγει ο Μαζουακού - Ιδιαίτερα ανοιχτός σε προτάσεις από Ελλάδα

Την πιθανότατη αποχώρηση του Κονγκολέζου μπακ, αλλά και την επιθυμία του να επιστρέψει στη χώρα μας, επιβεβαιώνει ένα ακόμα τουρκικό Μέσο

Arthur Masuaku

Θέμα χρόνου συνεχίζει να παρουσιάζεται στην Τουρκία η αποχώρηση του Αρτούρ Μαζουακού από την Μπεσίκτας.

«Ο Μαζουακού, που είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες (σ.σ. μετρά 2.061 λεπτά συμμετοχής, 25 ματς, με 1 γκολ και 5 ασίστ) συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς που θα αποχωρήσουν από την Μπεσίκτας», ανέφερε το δίκτυο «Haber7».

Και κατέληξε στο ίδιο μήκος κύματος:

«Ο 31χρονος Κονγκολέζος αριστερός μπακ δέχεται συχνά αντιδράσεις από τους οπαδούς της ομάδας, παρόλο που είναι μεταξύ των παικτών που λαμβάνουν τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Ο ίδιος είναι ιδιαίτερα ανοιχτός σε προσφορές από την Ελλάδα».

