Θέμα χρόνου συνεχίζει να παρουσιάζεται στην Τουρκία η αποχώρηση του Αρτούρ Μαζουακού από την Μπεσίκτας.

«Ο Μαζουακού, που είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες (σ.σ. μετρά 2.061 λεπτά συμμετοχής, 25 ματς, με 1 γκολ και 5 ασίστ) συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς που θα αποχωρήσουν από την Μπεσίκτας», ανέφερε το δίκτυο «Haber7».

Και κατέληξε στο ίδιο μήκος κύματος:

«Ο 31χρονος Κονγκολέζος αριστερός μπακ δέχεται συχνά αντιδράσεις από τους οπαδούς της ομάδας, παρόλο που είναι μεταξύ των παικτών που λαμβάνουν τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Ο ίδιος είναι ιδιαίτερα ανοιχτός σε προσφορές από την Ελλάδα».

