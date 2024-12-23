Ο Τζούρισιτς παίζει μπάλα με τον γιο του στο ΟΑΚΑ μετά τη νίκη επί της Καλλιθέας

Ο Σέρβος εξτρέμ, Φίλιπ Τζούρισιτς, παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του παιχνιδιού, δίνοντας χαρά στον γιο του, ο οποίος είναι νεαρός φίλος της ομάδας. Χωρίς δισταγμό, ο Τζούρισιτς έπιασε την μπάλα και άρχισε να παίζει μαζί του, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ και νίκες, αλλά και στιγμές που δημιουργούν χαμόγελα στους φιλάθλους.

