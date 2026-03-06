Η 24η στροφή του πρωταθλήματος είναι -ίσως- η πιο κρίσιμη και φέρνει το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ματς-φωτιά, ενόψει των πλέι οφ και πλέι άουτ. Ζήστε όλη την ένταση στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Κυριακή (08/03), στις 21:00, δεσπόζει η μάχη κορυφής μεταξύ των «ερυθρολεύκων» και του «δικεφάλου» του βορρά, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Προηγείται χρονικά η κόντρα Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός στις 19:00, με φόντο την τετράδα. Νωρίτερα, στις 16:00, έρχονται αντιμέτωποι οι ουραγοί της βαθμολογίας Αστέρας AKTOR και Πανσερραϊκός, στην Τρίπολη και στις 17:00 παίζουν Βόλος-ΟΦΗ.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (07/03). Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της εκ των πρωτοπόρων, ΑΕΚ, με τη Λάρισα στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 18:00, ενώ στις 17:00 ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (09/03), στις 18:00, με το ματς Παναιτωλικός-Κηφισιά.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο. Ακούστε σχόλια και αναλύσεις για το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Όλα αυτά, εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6…

