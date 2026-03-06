Η 24η στροφή του πρωταθλήματος είναι -ίσως- η πιο κρίσιμη και φέρνει το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ματς-φωτιά, ενόψει των πλέι οφ και πλέι άουτ. Ζήστε όλη την ένταση στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Την Κυριακή (08/03), στις 21:00, δεσπόζει η μάχη κορυφής μεταξύ των «ερυθρολεύκων» και του «δικεφάλου» του βορρά, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Προηγείται χρονικά η κόντρα Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός στις 19:00, με φόντο την τετράδα. Νωρίτερα, στις 16:00, έρχονται αντιμέτωποι οι ουραγοί της βαθμολογίας Αστέρας AKTOR και Πανσερραϊκός, στην Τρίπολη και στις 17:00 παίζουν Βόλος-ΟΦΗ.
Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (07/03). Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της εκ των πρωτοπόρων, ΑΕΚ, με τη Λάρισα στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 18:00, ενώ στις 17:00 ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (09/03), στις 18:00, με το ματς Παναιτωλικός-Κηφισιά.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο. Ακούστε σχόλια και αναλύσεις για το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.
Όλα αυτά, εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6…
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.