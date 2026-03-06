Καλά νέα με Ίνγκασον και Ρενάτο στον Παναθηναϊκό

«Ανακούφιση» στις τάξεις του Παναθηναϊκού για Ρενάτο Σάντσες και Ίνγκι Ίνγκασον!



Οι «πράσινοι» μετά το ρεπό της Πέμπτης, επέστρεψαν σήμερα στο Κορωπί, με τους δυο ποδοσφαιριστές να κάνουν την μαγνητική τους, καθώς έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, όπου το «τριφύλλι» επικράτησε με σκορ 4-1.

Στις τάξεις του Παναθηναϊκού λοιπόν, ανέμεναν με αγωνία τα αποτελέσματα για τον Ισλανδό στόπερ, αλλά και τον Πορτογάλο χαφ, τα οποία ωστόσο, ήταν καθησυχαστικά.



Όπως μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τόσο για τον Ίνγκασον, όσο και για τον Σάντσες, δεν εμπνέεται ανησυχία, ωστόσο αμφότεροι ενδέχεται να προφυλαχθούν στο ματς της Κυριακής με τον Λεβαδειακό, προκειμένου να είναι πλήρως ετοιμοπόλεμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.