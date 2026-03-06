Η «μητέρα των μαχών» του ελληνικού μπάσκετ επιστρέφει το βράδυ της Παρασκευής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της Euroleague (21:15, Novasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6). Ένα ντέρμπι «αιωνίων» σε κομβικό σημείο της σεζόν, με τη βαθμολογία να ανεβάζει κατακόρυφα τη σημασία του αποτελέσματος και για τις δύο πλευρές, καθώς η κανονική περίοδος μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο παιχνίδι προερχόμενος από την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά και αυτή στη Euroleague απέναντι στη Ζάλγκιρις, αποτελέσματα που έφεραν έναν σχετικό προβληματισμό. Παρ’ όλα αυτά, με ρεκόρ 18-10 οι «ερυθρόλευκοι» δεν ανησυχούν υπερβολικά, καθώς παραμένουν σε θέση ισχύος στη μάχη της τετράδας. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι οι νίκες που θα τους επιτρέψουν να πετύχουν τον μεγάλο στόχο του πλεονεκτήματος έδρας στα playoffs, κάτι που καθιστά το ντέρμπι με τον «αιώνιο» αντίπαλο ιδιαίτερα σημαντικό.

Τα προβλήματα, βέβαια, δεν λείπουν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα αγωνιστούν, στερώντας πολύτιμες λύσεις σε δημιουργία, άμυνα και σκορ. Εξαιρετικά αμφίβολος παραμένει ο Μόντε Μόρις, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί με το γνωστό πρόβλημα στον αντίχειρα, σφίγγοντας τα δόντια σε ένα ματς που απαιτεί ένταση και σκληράδα. Οι ρόλοι αναδιαμορφώνονται και το βάθος του ρόστερ καλείται να καλύψει τα κενά σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πάει στο Φάληρο υπό καθεστώς έντονης βαθμολογικής πίεσης. Με ρεκόρ 16-13 βρίσκεται στη 10ή θέση και η παρουσία του στην post-season μόνο δεδομένη δεν είναι, γεγονός που αυξάνει το άγχος αλλά και το κίνητρο. Η κατάκτηση του Κυπέλλου έδωσε ώθηση και αυτοπεποίθηση, όμως η απροσδόκητη ήττα από την Παρί στη EuroLeague έφερε εκ νέου προβληματισμούς, επαναφέροντας την ανάγκη για σταθερότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το «διπλό» στο ΣΕΦ κρίνεται επιτακτικό τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα νέα είναι πιο ενθαρρυντικά για τον Εργκίν Αταμάν. Ο Κέντρικ Ναν ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και θα είναι κανονικά διαθέσιμος, όπως και ο Ρισόν Χολμς, που ταλαιπωρήθηκε από ιγμορίτιδα αλλά θα αγωνιστεί. Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στις προπονήσεις και ανήμερα του αγώνα θα αποφασιστεί αν θα βρεθεί στη 12άδα, ενώ εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Διαιτητές της σπουδαίας αναμέτρησης θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανός), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανός) και Σάσο Πέτεκ (Πολωνός).



