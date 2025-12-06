Νωρίς διεξάγεται η πρώτη, χρονικά, αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΟΦΗ στις 17:00 (Cosmote Sport 1 & bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα προκειμένου να εδραιωθούν στην κορυφή της βαθμολογίας, με το δύσκολο ταξίδι στο Καζακστάν για τον κρίσιμο αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League να ακολουθεί.

Από την άλλη, οι Κρητικοί προέρχονται από πέντε ήττες στις έξι τελευταίες αγωνιστικές με αποτέλεσμα να έχουν κατρακυλήσει στη δωδέκατη θέση, με αποτέλεσμα να χρειάζονται άμεσα βαθμούς.

Σημειώνεται ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι Πειραιώτες μετρούν 16 συνεχόμενες νίκες ενάντια στον συγκεκριμένο αντίπαλο, με την τελευταία γκέλα να είναι η ήττα (1-0) στο Ηράκλειο του 2018. Εντός έδρας δε, έχουν να μην νικήσουν τον ΟΦΗ από το 2011 (2-2).

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει τους Ρέτσο, Πασχαλάκη και Μπρούνο, ενώ ο Χρήστος Κόντης πορεύεται χωρίς τους Σαλσέδο, Αποστολάκη, Ζανελάτο και Νέιρα.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Γιαζίτσι, Μάρτινς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί

ΟΦΗ (Χρ. Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Νους, Φούντας

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κομισοπούλου

4ος: Ανδριανός

VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.