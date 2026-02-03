Μια ακόμα «επίσημη φωνή», ήρθε να επιβεβαιώσει ότι τα έργα στον Βοτανικό συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Για τον Κωστή Χατζηδάκη ο λόγος, με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, που έδωσε το παρόν στην εκδήλωση των παλαιμάχων αθλητών του «τριφυλλιού» να τοποθετείται με ανάρτησή του στα social media επι του θέματος.

«Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό», είπε αρχικά ο Χατζηδάκης.

Και πρόσθεσε: «Αυτό υπογράμμισα χθες στη συγκινητική εκδήλωση των Παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το Τριφύλλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους «μύθους» του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.