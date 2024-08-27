Φιλικό με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη για Παναθηναϊκό

Ακόμη ένα φιλικό έγινε γνωστό πως θα δώσει ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR!



Οι «πράσινοι», λίγες ημέρες μετά το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», θα ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και εκεί την Αναντολού Εφές. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τρίτη (24/09) στο «Σινάν Ερντέμ».

Νωρίτερα, θυμίζουμε, το «τριφύλλι» θα κοντραριστεί με την Εφές και στο πλαίσιο του «Π. Γιαννακόπουλος», όχι στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αλλά στο κλειστό της Γλυφάδας. Στο Καλλιμάρμαρο θα γίνουν μόνο οι αγώνες της 21ης Σεπτεμβρίου ανάμεσα σε Εφές-Μακάμπι (19:00) και Παναθηναϊκό-Παρτίζαν (22:00).Να σημειωθεί πως το πρωί της Τετάρτης (28/09) αναμένεται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ανακοινώσει αναλυτικά τα φιλικά της παιχνίδια ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

