Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις 19 Ιουλίου το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ

Φιλικό με τον Άγιαξ στις 19 Ιουλίου θα δώσει ο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Ένα πολύ δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ θα δώσει ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» το επόμενο διάστημα θα αναχωρήσουν στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους και στις 19 Ιουλίου θα μονομαχήσουν με τον Αίαντα.



Η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε το παιχνίδι με τους Πειραιώτες, που θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, ενώ έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστή η έδρα του.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark