Ένα πολύ δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ θα δώσει ο Ολυμπιακός.



Οι «ερυθρόλευκοι» το επόμενο διάστημα θα αναχωρήσουν στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους και στις 19 Ιουλίου θα μονομαχήσουν με τον Αίαντα.

Η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε το παιχνίδι με τους Πειραιώτες, που θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, ενώ έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστή η έδρα του.

