Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αθανασίου: «Δεν απασχολεί ο Μπόρχα τον Παναθηναϊκό - Θέλει έναν ισορροπημένο μπακ»

Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου…

Παναθηναϊκός

Τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Όπως ανέφερε πλέον μετά και την εξέλιξη που είχε το θέμα της απόκτησης του Γιαννούλη, οι πράσινοι έχουν κινητοποιηθεί για να κλείσουν τον παίκτη που είχαν τσεκάρει ως back-up plan.

Ξεκαθάρισε ότι παρά τα δημοσιεύματα που υπήρξαν ο Κρίστιαν Μπόρχα δεν είναι ο παίκτης που έχει τσεκάρει το τριφύλλι και η περίπτωσή του δεν απασχολεί τους πράσινους. Υπογράμμισε ότι πιθανότατα μέχρι και μεθαύριο θα έχει κλείσει ο παίκτης που έχουν επιλέξει οι πράσινοι και ο Ντιέγκο Αλόνσο.

Σε μια προσπάθεια να μεταφέρει το αγωνιστικό προφίλ του παίκτη που θέλει να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που θα είναι ισορροπημένος τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά-δημιουργικά, σε αντίθεση με τον Μλαντένοβιτς ο οποίος είναι ένας παίκτης με ξεκάθαρη… επιθετική διάθεση στο παιχνίδι του.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα…

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark