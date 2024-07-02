Αθανασίου: «Δεν απασχολεί ο Μπόρχα τον Παναθηναϊκό - Θέλει έναν ισορροπημένο μπακ»

Τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Όπως ανέφερε πλέον μετά και την εξέλιξη που είχε το θέμα της απόκτησης του Γιαννούλη, οι πράσινοι έχουν κινητοποιηθεί για να κλείσουν τον παίκτη που είχαν τσεκάρει ως back-up plan.



Ξεκαθάρισε ότι παρά τα δημοσιεύματα που υπήρξαν ο Κρίστιαν Μπόρχα δεν είναι ο παίκτης που έχει τσεκάρει το τριφύλλι και η περίπτωσή του δεν απασχολεί τους πράσινους. Υπογράμμισε ότι πιθανότατα μέχρι και μεθαύριο θα έχει κλείσει ο παίκτης που έχουν επιλέξει οι πράσινοι και ο Ντιέγκο Αλόνσο.



Σε μια προσπάθεια να μεταφέρει το αγωνιστικό προφίλ του παίκτη που θέλει να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που θα είναι ισορροπημένος τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά-δημιουργικά, σε αντίθεση με τον Μλαντένοβιτς ο οποίος είναι ένας παίκτης με ξεκάθαρη… επιθετική διάθεση στο παιχνίδι του.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.