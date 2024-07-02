18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε αποχώρησε εκνευρισμένος από τη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό του Βελγίου από τη Γαλλία και φεύγοντας από την αίθουσα Τύπου μονολόγησε «Ηλίθιε!» για έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν τον πονά που η χρυσή γενιά της χώρας του δεν μπόρεσε να φτάσει έστω σε έναν τελικό.



Ο Ιταλός ρεπόρτερ, Τανκρέντι Παλμέρι, που έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση, δεν αντιλήφθηκε εκείνη την ώρα τον χαρακτηρισμό του μέσου της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά όταν ενημερώθηκε σχετικά εκνευρίστηκε και αντέδρασε.



«Μόλις έμαθα πως ο Ντε Μπρόινε με αποκάλεσε ηλίθιο. Ε, Κέβιν, μια υπενθύμιση για σένα: η χρυσή γενιά που αναφέρεις, της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας, όλες τους έφτασαν τουλάχιστον σε έναν τελικό. Κλασικός ποδοσφαιριστής που θέλει μόνο ερωτήσεις που να του λένε πόσο καλός είναι. Κακομαθημένο παιδί!», έγραψε. «Δεν είχε καν τα κότσια να μου το πει κατά πρόσωπο. Τα λεφτά δεν σου αγοράζουν θάρρος», πρόσθεσε.

Ahah DeBruyne just called me stupid.



Hey Kevin, little memo for you:



the golden generation you mentioned of France, England, Germany and Spain they ALL REACHED A FINAL!



Usual footballer that wants only question telling him how good they are.



Spoiled brat https://t.co/vuxnu8y9B1 July 1, 2024

He did. I not even saw it bcs he didn’t have the guts to say it on my face.



I not even knew it until half hour ago, when I started receive from newspapers everywhere in the world videos from other side where he clearly whispers “stupid”.



Money don’t buy courage https://t.co/pNXIbWW3MO — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 1, 2024

