Σύγκρουση Ντε Μπρόινε - δημοσιογράφου: «Ηλίθιε» - «Κακομαθημένο παιδί!» - Δείτε βίντεο

Ο δημοσιογράφος Τανκρέντι Παλμέρι απάντησε στον χαρακτηρισμό που του έκανε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Ντε Μπρόινε
Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε αποχώρησε εκνευρισμένος από τη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό του Βελγίου από τη Γαλλία και φεύγοντας από την αίθουσα Τύπου μονολόγησε «Ηλίθιε!» για έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν τον πονά που η χρυσή γενιά της χώρας του δεν μπόρεσε να φτάσει έστω σε έναν τελικό.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ, Τανκρέντι Παλμέρι, που έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση, δεν αντιλήφθηκε εκείνη την ώρα τον χαρακτηρισμό του μέσου της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά όταν ενημερώθηκε σχετικά εκνευρίστηκε και αντέδρασε.

«Μόλις έμαθα πως ο Ντε Μπρόινε με αποκάλεσε ηλίθιο. Ε, Κέβιν, μια υπενθύμιση για σένα: η χρυσή γενιά που αναφέρεις, της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας, όλες τους έφτασαν τουλάχιστον σε έναν τελικό. Κλασικός ποδοσφαιριστής που θέλει μόνο ερωτήσεις που να του λένε πόσο καλός είναι. Κακομαθημένο παιδί!», έγραψε. «Δεν είχε καν τα κότσια να μου το πει κατά πρόσωπο. Τα λεφτά δεν σου αγοράζουν θάρρος», πρόσθεσε.

TAGS: Euro 2024 Βέλγιο Γαλλία
