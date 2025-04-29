Ολυμπιακός: Εκτός μάχης με θλάση ο Ντόρσεϊ

Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός απόψε στο τρίτο ματς των playoffs απέναντι στη Ρεάλ στη Μαδρίτη (22:00). Ο ομογενής σούτινγκ γκαρντ ταλαιπωρείται από θλάση στον δεξιό δικέφαλο.

Ούτως ή άλλως ο 29χρονος άσος δεν αναμενόταν να αγωνιστεί σήμερα, καθώς είχε μείνει εκτός δωδεκάδας και στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς στο ΣΕΦ. Άλλωστε μετά την επιστροφή όλων των τραυματιών, η θέση του στις αποστολές τουλάχιστον για την Ευρωλίγκα έχει γίνει πολύ δύσκολη.

Ο Ντόρσεϊ έχει φέτος 3,3 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 10:07 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα έχοντας αγωνιστεί σε μόλις 20 από τα 36 παιχνίδια της ομάδας του.

