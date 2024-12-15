Οι «πράσινοι» σκανάρουν... τη μεταγραφική αγορά ενόψει Ιανουαρίου, με την απόκτηση σέντερ φορ να είναι αυτή που «καιεί»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ανοδική του πορεία με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο και θέλει να κλείσει όσο καλύτερα γίνεται τη σεζόν. Οι «πράσινοι» θα επιχειρήσουν να συνεχίσουν να κλείσουν το έτος με συνεχόμενες νίκες καθώς ο Γενάρης είναι δύσκολος με αρκετά ντέρμπι. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, οι άνθρωποι της ομάδας επικεντρώνονται και στο μεταγραφικό σχεδιασμό.

