Νίκολιτς: «Βαρύ σκορ, αλλά μπορεί να γυρίσει - Πιστεύουμε στην πρόκριση»

Την πίστη του για ανατροπή της κατάστασης εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ, τονίζοντας πως παρά το 3-0, η πρόκριση παραμένει ανοιχτή.

Ο Σέρβος τεχνικός παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα είναι βαρύ, ωστόσο υπογράμμισε πως «δεν είναι ένα σκορ που δεν γυρίζει», επισημαίνοντας πως η ομάδα του πρέπει να αναλύσει τους λόγους της ατυχίας που τη συνόδευσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας ενόψει της ρεβάνς, τονίζοντας πως η ΑΕΚ, με τη στήριξη του κόσμου της, έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει την κατάσταση και να διεκδικήσει την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Στο ποδόσφαιρο παίρνεις αυτό που δικαιούσαι, πρέπει να δούμε γιατί ήμασταν άτυχοι σήμερα. Είναι δύσκολο και βαρύ το σκορ αλλά δεν είναι ένα σκορ που δεν γυρίζει, μπορεί να ανατραπεί.

Μπήκαμε πολύ άσχημα στο παιχνίδι, δεχθήκαμε το γκολ στο 2ο λεπτό σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, για το επίπεδο αυτό ήταν απαράδεκτός ο αγωνιστικός χώρος.

Προσπαθήσαμε, ισορροπήσαμε, κάναμε κάποια λάθη όπως αυτό που οδήγησε στο δεύτερο τέρμα και αμέσως μετά παρά τις προσπάθειες μας ενώ είχαμε την κατοχή, είχαμε περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες δεν καταφέραμε να σκοραρουμε, στις κρίσιμες στιγμές κάναμε κακές επιλογές, ο αντίπαλος τερματοφύλακας έκανε κάποιες πολύ καλές επεμβάσεις με αποτέλεσμα να φτάσουμε να δεχθούμε το τρίτο γκολ, ένα άδικο γκολ. Το ποδόσφαιρο σου δίνει αυτό που δικαιούσαι και προφανώς σήμερα δικαιούμασταν να είμαστε άτυχοι και πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό.

Σαφώς και πιστεύουμε στην πρόκριση. Φτάσαμε εδώ με πίστη. Είναι δύσκολη η ρεβάνς. Σαφώς. Αλλά στη δική μας έδρα, με τον κόσμο μας, έχουμε πίστη να γυρίσουμε το παιχνίδι».

