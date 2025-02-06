Λογαριασμός
Οι ώρες των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στις 26 Φεβρουαρίου έκανε γνωστό η ΕΠΟ

ΟΣΦΠ-ΑΕΚ

Γνωστές έγιναν από την ΕΠΟ οι ώρες των ημιτελικών Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, συμπληρώθηκε το «καρέ» των διεκδικητών του τίτλου.

Το πρώτο ματς των «ερυθρόλευκων» λοιπόν με την ΑΕΚ (η οποία περίμενε ήδη στους «4») θα γίνει την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Όσο για το άλλο ζευγάρι ανάμεσα σε Asteras AKTOR και ΟΦΗ, η πρώτη δική τους μονομαχία στα ημιτελικά θα ξεκινήσει στις 16:30 της ίδιας ημέρας.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας ποδόσφαιρο
