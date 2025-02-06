Οι ώρες των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου

Γνωστές έγιναν από την ΕΠΟ οι ώρες των ημιτελικών Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, συμπληρώθηκε το «καρέ» των διεκδικητών του τίτλου.

Το πρώτο ματς των «ερυθρόλευκων» λοιπόν με την ΑΕΚ (η οποία περίμενε ήδη στους «4») θα γίνει την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Όσο για το άλλο ζευγάρι ανάμεσα σε Asteras AKTOR και ΟΦΗ, η πρώτη δική τους μονομαχία στα ημιτελικά θα ξεκινήσει στις 16:30 της ίδιας ημέρας.

