Οι ευρωπαϊκές βραδιές είναι στον bwinΣΠΟΡ FM

Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στρώνει χαλί…

Για τη League Phase στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τσέλσι στις 19:45. Το τριφύλλι θα επιδιώξει απέναντι στους Λονδρέζους να πάρει τη νίκη μπροστά στο κοινό του, που αναμένεται να γεμίσει το ΟΑΚΑ.

Την ίδια ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, για τη League Phase του Εuropa League, ο ΠΑΟΚ θέλει την πρώτη του νίκη απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και δεν έχει περιθώρια απώλειας.

Για τη συνέχεια στάση στη Σουηδία όπου ο Ολυμπιακός στις 22:00, μετά την επικράτησή του επί της Μπράγκα, θέλει ένα ακόμα τρίποντο, αυτή τη φορά κόντρα στη Μάλμε.

Μετά τη λήξη των αναμετρήσεων ακούστε ρεπορτάζ, σχόλια και αναλύσεις των αγώνων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και αργότερα ο λόγος περνάει στους ακροατές.

bwinΣΠΟΡ FM 94,6! Ξέρει καλά από ευρωπαϊκές βραδιές…

