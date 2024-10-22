Superleague: Οι ποινές που προβλέπονται για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου, Λαμέλα

Όπως αναμενόταν, το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ θα έχει και τρίτο ημίχρονο, που θα παιχτεί στις δικαστικές αίθουσες, μετά τα όσα συνέβησαν με λήξη της αναμέτρησης της Κυριακής (20/10), στην OPAP Arena.



Το μεσημέρι της Τρίτης (22/10), ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του φροντιστή της ΠΑΕ, Κυριάκου Γιαντσίδη, για υβριστική συμπεριφορά με έργο σε βάρος των θεατών. Εδώ πρέπει καταρχήν να σημειωθεί το εξής: Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε δίωξη στον φροντιστή των «ασπρόμαυρων» με βάση βίντεο και φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν, και τον δείχνουν να… υψώνει τα μεσαία δάχτυλά του προς τον κόσμο! Μόνο αυτός, δηλαδή ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, μπορεί να ασκήσει δίωξη με βάση βίντεο και φωτογραφίες, και ως εκ τούτου κλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή της Λίγκας, ο οποίος καλεί, αντίστοιχα, με βάση μόνο το φύλλο αγώνα, την έκθεση του παρατηρητή, την έκθεση της ΔΕΑΒ και την έκθεση της αστυνομίας. Εκεί, λοιπόν, δεν έχει γραφτεί κάτι για τις χειρονομίες του φροντιστή του ΠΑΟΚ, για αυτό και, ως όφειλε, άσκησε τη δίωξη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας και με βάση αυτή κλήθηκε σε απολογία από τον αθλητικό δικαστή της Λίγκας ο Γιαντσίδης.

Πάμε τώρα στο προκείμενο. Μετά την πειθαρχική δίωξη,τούς Έρικ Λαμέλα, Ραζβάν Λουτσέσκου, τους δύο φροντιστές των «ασπρόμαυρων»,, αλλά και τον βοηθό του Ματίας Αλμέιδα,. Επειδή είναι… κάμποσοι, πρέπει να ξεκαθαριστεί πως υπάρχουν άλλα άρθρα, που αφορούν παίκτες και άλλα, που αφορούν αξιωματούχους ομάδας.Με βάση τα άρθρα, με τα οποία κλήθηκαν οι παραπάνω, και οι δύο ΠΑΕ και τα πρόσωπα. Επίσης, όμως, όλοι τους παραπέμπονται ως αξιωματούχοι ομάδας αγωνιστικού χώρου, που για τις πράξεις τους προβλέπεταιΕδώ το ερώτημα, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι να δούμε σε ποια κατηγορία εμπίπτει ο προπονητής, εν προκειμένω του ΠΑΟΚ. Αν, δηλαδή, θεωρείται «παίκτης» ή αξιωματούχος αγώνα.Κάθε ομάδα, σε κάθε περίπτωση, είναι. Άρα σιγουρά εδώ έχουμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, που μπήκαν στο γήπεδο και έπαιξαν ξύλο με την αστυνομία. Για τις πράξεις των αξιωματούχων, επομένως, προβλέπεται πρόστιμο και για τις ΠΑΕ., καθώς έχει παραπεμφθεί ακόμα για υβριστικά συνθήματα, καπνογόνα, ρίψεις και για επεισόδια ή εισβολή φιλάθλων. Δεν κινδυνεύει, ωστόσο, η έδρα της με βάση τον πειθαρχικό κώδικα!

