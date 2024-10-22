Το καλοκαίρι, στο Παρίσι, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαμάχης αναφορικά με το φύλο της, μετά τη νίκη της επί της Ιταλίδας Άντζελα Καρίνι, η οποία εγκατέλειψε το ρινγκ σε 46 δευτερόλεπτα με κλάματα, έπειτα από μια γερή γροθιά.

Μετά από μερικές ημέρες, η Ιμάν Κελίφ κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπροστά σε ένα κοινό, που ζητωκραύγαζε το όνομά της και στους τρεις γύρους του τελικού. Σήμερα, και με τη βαβούρα να έχει κάπως καταλαγιάσει, η intersex Αλγερινή μποξέρ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην πατρίδα της ότι θα μπει στον κόσμο της επαγγελματικής πυγμαχίας και μάλιστα, έχει ήδη αρκετές προτάσεις στα χέρια της.

Η ίδια είπε την περασμένη Κυριακή:

«Σύντομα, θα μπω στον κόσμο της επαγγελματικής πυγμαχίας, έχω πολλές προτάσεις. Δεν έχω αποφασίσει πού θα μπω στην επαγγελματική πυγμαχία, αλλά πολύ σύντομα θα κάνω αυτό το βήμα. Εμείς, ως Αλγερινοί, θα θέλαμε να δούμε το επίπεδό μας στον τομέα του επαγγελματισμού».

Όπως τονίζουν οι Times, ωστόσο, οι τοπ promoters, Φρανκ Γουόρεν και Έντι Χερν, δεν είναι μεταξύ εκείνων, που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Κελίφ.

Ο Χερν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα ενδιαφερόταν να προωθήσει την Κελίφ «αν τα γεγονότα είχαν αποκαλυφθεί και βρισκόταν σε μια θέση όπου δεν υπήρχε λόγος για τον οποίο αυτό το άτομο δεν θα έπρεπε να αγωνίζεται ως γυναίκα». Ωστόσο, τόσο το Matchroom Boxing (του Χερν) όσο και το Warren's Queensberry Promotions (του Γουόρεν) επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν κάνει πρόταση για να αναλάβουν να οργανώσουν αγώνες της Αλγερινής πυγμάχου.

Ο έλεγχος σχετικά με το εάν η Κελίφ, αλλά και η Λιν Γιου Τινγκ από την Ταϊβάν, η οποία επίσης κατέκτησε το χρυσό μετά τον αποκλεισμό της από το περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα έπρεπε να τους έχει επιτραπεί να συμμετάσχουν στο Παρίσι, ήταν μέρος της ευρύτερης, σφοδρής διαμάχης μεταξύ της International Boxing Association (IBA) και της ΔΟΕ.

Η IBA (πίσω από την οποία, θυμίζουμε, βρίσκονται οι Ρώσοι), η οποία πραγματοποίησε τα τεστ καταλληλότητας φύλου και απέκλεισε τις Κελίφ και Λιν πέρυσι, αφαιρέθηκε το δικαίωμά της να διευθύνει την πυγμαχία των Ολυμπιακών Αγώνων εν μέσω ανησυχιών για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τη διαφθορά στους κόλπους της. Η Μονάδα Πυγμαχίας του Παρισιού της ΔΟΕ επέβλεψε τους αγώνες αυτό το καλοκαίρι και αρνήθηκε να απαγορεύσει στους πυγμάχους να συμμετάσχουν, επιμένοντας ότι η επιλεξιμότητα ενός αθλητή βασίζεται στο φύλο, που καθορίζεται «στο διαβατήριό του» και ισχυριζόμενη ότι η διαδικασία δοκιμών της IBA ήταν «τόσο εσφαλμένη, που είναι αδύνατον να ασχοληθείς με αυτήν».

Το αδιέξοδο κατέκλυσε, τελικά, το άθλημα στο Παρίσι, καθώς η Ιταλίδα Καρίνι εγκατέλειψε τον αγώνα της με την Κελίφ μετά από μόλις 46 δευτερόλεπτα και ισχυρίστηκε ότι φοβόταν για τη ζωή της, ενώ μία από τις αντιπάλους της Λιν διαμαρτυρήθηκε για την ήττα της, κάνοντας μια διπλή χειρονομία X σε σχέση με το ότι είχε γυναικεία χρωμοσώματα. Η Κελίφ υπέβαλε μήνυση στη Γαλλία μετά τους Αγώνες για σχόλια που έγιναν σχετικά με το φύλο της στο διαδίκτυο.

Η ΔΟΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα οργανώσει η ίδια την πυγμαχία ελλείψει κατάλληλης ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το άθλημα δεν είναι προς το παρόν στο πρόγραμμα για το Λος Άντζελες το 2028. Η World Boxing, μια αποσχισθείσα ομοσπονδία, ελπίζει να κερδίσει την αναγνώριση της ΔΟΕ την επόμενη χρονιά και να διοργανώσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Λίβερπουλ, τον Σεπτέμβριο.

Η Κελίφ είπε ότι εξακολουθούσε να ελπίζει να αγωνιστεί σε αυτό το αγώνισμα, αλλά αν αυτό θα είναι δυνατό παραμένει ασαφές. Είναι κατανοητό ότι η ιατρική επιτροπή του World Boxing συμβουλεύεται ειδικούς και ελπίζει να επιλύσει τη θέση της σχετικά με το ζήτημα της επιλεξιμότητας του φύλου στις αρχές του επόμενου έτους.

