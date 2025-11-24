Οι ελληνοσερβικές αναμετρήσεις της Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι ελληνοσερβικές μάχες των «αιωνίων» στην Euroleague έρχονται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Η δράση αρχίζει αύριο, Τρίτη 25/11, στις 21:15 με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Παρτίζαν, στο Telecom Center, που υποδέχεται ξανά τον Ζέλικο Ομπράντοβις, ως προπονητή της Παρτίζαν. Ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο glass floor σε περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη.

Την Τετάρτη (26/11) στις 20:30 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού που καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι. Τις προσπάθειες των ερυθρολεύκων του Γιώργου Μπαρτζώκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά τη λήξη των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, ενώ μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός.

Απολαύστε δύο ξεχωριστές αναμετρήσεις της Euroleague στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



