Οι ελληνικές ομάδες παίζουν ευρωπαϊκή μπάλα στον αέρα του bwin ΣΠΟΡ FM 94.6

Ζήστε ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά με τις ελληνικές ομάδες να τα δίνουν όλα στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Πέμπτη (09/11) παίζουμε μπάλα στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, με τον Παναθηναϊκό να ανοίγει την αυλαία στις 19:45 στην έδρα της Ρεν.

Ακούστε λεπτό προς λεπτό την μάχη για την 1η θέση του 6ου ομίλου του Europa League και την ίδια ώρα την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να κάνει το «4 στα 4» στην Τούμπα απέναντι στην Αμπερντίν στο 7ο γκρουπ του Conference League.

Στις 22:00 επιστρέφουμε στο Europa League για δύο ματς… φωτιά σε παράλληλη μετάδοση.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Μαρσέιγ με στόχο τη νίκη που θα την επαναφέρει στην κορυφή του 2ου ομίλου και ταυτόχρονα για τον 1ο όμιλο ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Αγγλία από την Γουέστ Χαμ, θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Μετά τα μεσάνυχτα μεταφερόμαστε στο στούντιο για την ανάλυση της 4ης αγωνιστικής, τα σενάρια πρόκρισης, ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για να ακουστούν και οι απόψεις των ακροατών.

Ρεν-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Μαρσέιγ, Γουέστ Χαμ-Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ-Αμπερντίν - Το big-4 του ελληνικού ποδοσφαίρου παίζει μπάλα εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.