Η Εθνική Ελλάδας απέδειξε για ακόμα μια φορά πως έχει μάθει πολύ καλά τι εστί ποδοσφαιρική οικογένεια και το αποδεικνύει.

Ο αδικοχαμένος Τζορτζ Μπάλντοκ δεν ξεχνιέται από κανέναν στη «γαλανόλευκη» και οι διεθνείς προχώρησαν σε μια ξεχωριστή, αξιέπαινη και βαθιά συναισθηματική κίνηση, ώστε να τιμήσουν ακόμα περισσότερο τη μνήμη του.

Έπειτα από συζήτηση που έλαβε χώρα μεταξύ των αρχηγών και σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία, αποφασίστηκε να δοθούν χρήματα και στην οικογένεια του εκλιπόντα από το πριμ για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

