Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Χάποελ, με σκορ 93-82

Παναθηναϊκός όπως τον ονειρεύονται οι φίλοι του!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε σπουδαία εμφάνιση και νίκησε με σκορ 93-82 τη μέχρι πρότινος πρωτοπόρο της Euroleague, Χάποελ Τελ Αβίβ, κάνοντας το 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» μετά το μεγάλο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη!

Μέσα σε ένα κατάμεστο και καυτό «Telekom Center Athens», ο «επτάστερος» κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο, έχοντας ως όπλο τη «σκυλίσια» άμυνά του αλλά και την πληθωρική παρουσία στην επίθεση. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 11-6 και πλησίασε ακόμη περισσότερο στην κορυφή.

Πρώτος σκόρερ των νικητών με 19 πόντους ήταν ο εξαιρετικός στο δεύτερο ημίχρονο Κέντρικ Ναν, ενώ 17 πόντους μέτρησε ο MVP του αγώνα για τους «πράσινους», Τζέντι Όσμαν. Καλή εμφάνιση με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ έκανε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, βοήθησε σε άμυνα και επίθεση με 8 πόντους και 11 ριμπάουντ ο Κένεθ Φαρίντ. Σε πολύ καλό βράδυθ με 9 πόντους και 6 ασίστ ο Τζέριαν Γκραντ.

Από τους ηττημένους, που έπεσαν στο 12-5, πάλεψε ο Τάιλερ Ένις με ρεκόρ καριέρας 16 πόντων στη Euroleague, ενώ 15 είχε ο Αντόνιο Μπλέικνι και από 14 οι Ελάιτζα Μπράιαντ και Κόλιν Μάλκολμ. 13 λάθη και 11 άστοχες βολές (9/20) είχαν οι φιλοξενούμενοι.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με την ιδιαίτερα αμυντική πεντάδα των Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Μήτογλου και Φαρίντ. Οι πρώτοι πόντοι ήρθαν από τον Οτούρου (0-2), με τον Όσμαν να γράφει το 3-2 με τρίποντο. Ο Φαρίντ σκόραρε από κοντά, με τον Μπλέικνι να μειώνει σε 5-4 με σουτ μέσης απόστασης. Ο Μίτσιτς έδωσε προβάδισμα στη Χάποελ, όμως ο Φαρίντ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 7-6. Ο Οτούρου του απάντησε με το ίδιο «νόμισμα» (7-8), πριν ο Όσμαν πετύχει γκολ φάουλ στο τρανζίσιον για το 10-8. Ο ίδιος έβαλε λέι απ μετά από πολύ ωραία κίνηση (12-8), πριν ο Χουάντσο βάλει πέντε συνεχόμενους πόντους με τρίποντο και δύο βολές για το 17-8. Ο Γκραντ έκανε διψήφια τη διαφορά με τρίποντο από την κορυφή (20-8), πριν ο Μότλεϊ δώσει λύση για τους φιλοξενούμενους, σκοράροντας από κοντά για το 20-10. Ο Μπλέικνι μείωσε κι άλλο με μακρινό σουτ (20-13), με τον Μάλκολμ να παίρνει επιθετικό ριμπάουντ και να γράφει το 20-15. Ο ίδιος ευστόχησε σε δύο βολές (20-17), με τον Ρογκαβόπουλο να διαμορφώνει από τη γραμμή το 22-17 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με συνεχόμενα καλάθια των Ναν και Σορτς για το 26-19. Ο Γιούρτσεβεν πέτυχε δύσκολο γκολ φάουλ (29-21), με τον Μάλκολμ να απαντάει από κοντά για το 29-23. Ο Τούρκος σέντερ πόσταρε ξανά αποτελεσματικά (31-23), όμως ο Μάλκολμ του απάντησε εκ νέου με τρίποντο για το 31-26. Ο παίκτης της Χάποελ συνέχισε να βάζει το ένα καλάθι μετά το άλλο, όμως Σορτς και Ναν είχαν απαντήσεις (37-31). Οι Ισραηλινοί πλησίασαν κι άλλο με Οτούρου και Μίτσιτς, πριν ο Χουάντσο εκτελέσει εύστοχα δύο βολές για το 41-36. Ο Ένις έφερε σε απόσταση βολής τους φιλοξενούμενους (41-39), με τον Μπράιαντ να τους βάζει μπροστά και τον Ένις να τους στέλνει στο +4 (41-45). Ο Ναν έδωσε λύση σε αιφνιδιασμό, με τον Όσμαν να ισοφαρίζει σε 45-45 με βολές. Το πρώτο ημίχρονο έληξε 45-46 με 1/3 βολές του Μπράιαντ.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με δύσκολο σουτ του Γκραντ, ενώ ο Καλαϊτζάκης με τρίποντο έγραψε το 50-46. Ο Μήτογλου πέτυχε γκολ φάουλ μετά από φοβερό στοπ του Φαρίντ (54-46), πριν ο Τζόουνς δώσει λύση από μέση απόσταση, γράφοντας το 54-48. Μετά από χαμένο αμυντικό ριμπάουντ, ο Μπράιαντ έφερε πιο κοντά τη Χάποελ (54-50), πριν ο Ένις βάλει δύσκολο τρίποντο για το 54-53. Ο ίδιος βρήκε στόχο σε μαρκαρισμένο λέι απ (54-55), με τον Μπράιαντ να ευστοχεί σε δύο βολές για το 54-57. Ο Ναν μείωσε με δύσκολο καλάθι στο τρανζίσιον (56-57), πριν ο Γιούρτσεβεν βάλει μπροστά τον Παναθηναϊκό με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι (58-57). Οι «πράσινοι» πλήρωσαν με τρίποντο του Ένις τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ (58-60), με τους Γιούρτσεβεν και Γκραντ να απαντούν για το 62-60. Η τρίτη περίοδος έληξε 65-62 με γκολ φάουλ του Σλούκα.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Σλούκας κέρδισε βολές και τις έβαλε για το 67-62. Ο αρχηγός των πράσινων ευστόχησε σε τρίποντο στο τρανζίσιον, με τον Όσμαν να κάνει διψήφια τη διαφορά μετά από κλέψιμο του Γκραντ (72-62). Ο Ναν ανέβασε κι άλλο το «πράσινο» προβάδισμα με τρίποντο (75-62), πριν σκοράρει με δύσκολο τρόπο για το 77-64. Ο Οτούρου με φόλοου κάρφωμα έδωσε ανάσα στη Χάποελ (77-66), όμως ο Όσμαν απάντησε άμεσα με τρίποντο για το 80-66. Ο Μπλέικνι μείωσε με σουτ μέσης απόστασης (80-68), πριν ρίξει κι άλλο τη διαφορά με προσωπική ενέργεια (82-72). Ο Ναν αντέδρασε με γκολ φάουλ (85-72), με τη Χάποελ να κάνει μία μικρή αντεπίθεση μειώνοντας σε 87-78. Ο Όσμαν πήρε βολές και τις έβαλε αμφότερες (89-78), με τον Φαρίντ να τελειώνει το ματς με άλει ουπ κάρφωμα και τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη.



