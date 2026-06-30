Ο πιανίστας της πράσινης άμυνας: Το βίντεο του Παναθηναϊκού με τον Ντε Φράι

Τον ηρεμεί, έγινε η μεγάλη του αγάπη μετά το ποδόσφαιρο και ο Στέφαν Ντε Φράι μαζί με την ποιότητα που προσφέρει στην άμυνα, είναι κι ένας ποιοτικός μουσικός.
Ο Ολλανδός αμυντικός ολοκλήρωσε τη μεγάλη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό μένοντας ελεύθερος έπειτα από 8 χρόνια στην Ίντερ και παρουσιάστηκε παίζοντας πιάνο, με μια από τις αρμονικές και ευχάριστες μελωδίες...
Πηγή: sport-fm.gr
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