Πρόστιμο από την UEFA στην ΑΕΚ

Η UEFA επέβαλε στην ΑΕΚ πρόστιμο 500.000 ευρώ για τα όρια που ξεπέρασε αναφορικά με το cost control της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.



Η τιμωρία που ήρθε δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα στην «Ένωση», με την αιτία να είναι τα αρκετά χρήματα που διατέθηκαν για μεταγραφές σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Μάριου Ηλιόπουλου.

Το μικρότερο πρόστιμο που επέβαλε η UEFA το δέχθηκε η Νις με τα 450.000 ευρώ.

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