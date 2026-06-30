Το «φιάσκο» της Γερμανίας και η εξομολόγηση ενός φιλάθλου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία αποκλείστηκε πρόωρα από το Μουντιάλ μετά από ήττα από την Παραγουάη, σε μια μεγάλη έκπληξη που χαρακτηρίστηκε ως "καταστροφή" και "φιάσκο" από τον γερμανικό Τύπο.

Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που η Γερμανία αποκλείεται πρόωρα από Παγκόσμιο Κύπελλο, αντιμετωπίζοντας θεωρητικά υποδεέστερους αντιπάλους.

Η ήττα της Γερμανίας υποδηλώνει την αλλαγή στη δυναμική του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, γεγονός που καταδεικνύει ότι πλέον δεν είναι σίγουρη η νίκη της ακόμα και απέναντι σε ομάδες με λιγότερο ιστορικό ποδοσφαίρου.

Ο αποκλεισμός της Γερμανίας από την ταπεινή Παραγουάη σε ένα από τα πρώτα νοκ-άουτ παιχνίδια του Μουντιάλ ήταν τεράστια έκπληξη – αλλά όχι αδικαιολόγητη...Είναι πλέον ξεκάθαρο: η ρήση του μεγάλου Γκάρι Λίνεκερ ότι «το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνίζονται 22 παίκτες και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί» ανήκει στο μακρινό παρελθόν. Για τρίτη συνεχή φορά η Νατσιονάλμανσαφτ αποκλείεται πρόωρα σε Παγκόσμιο Κύπελλο, απέναντι σε θεωρητικά υποδεέστερο αντίπαλο. Και όπως λέει το παλιό (αντι)σοβιετικό ανέκδοτο, «μία φορά είναι ατύχημα, δύο φορές είναι σύμπτωση, στις τρεις φορές γίνεται συνήθεια».



«Καταστροφή», «φιάσκο», «δραματικός αποκλεισμός», «ομολογία πτώχευσης» και άλλα παρόμοια γράφει ο γερμανικός Τύπος, σχολιάζοντας την αναπάντεχη ήττα από την Παραγουάη – μία χώρα που δεν είναι και καμία υπερδύναμη του αθλήματος, αλλά πάντως παίζει καλή μπάλα, δείχνει μαχητικότητα και δεν τα παρατάει εύκολα.

Πηγή: Deutsche Welle

Καλή ομάδα, αλλά προβλέψιμηΗ αλήθεια είναι ότι σε αυτό το επίπεδο – όταν κρίνεται η πρόκριση στις 16 κορυφαίες ομάδες του κόσμου – όλοι παίζουν καλή μπάλα, δείχνουν μαχητικότητα και δεν τα παρατάνε εύκολα. Ξεχωρίζει όμως αυτός που εκμεταλλεύεται τις λίγες ευκαιρίες που του δίνονται, που αξιοποιεί αμέσως τα λάθη του αντιπάλου (διότι, όπως έλεγε ο μεγάλος Ότο Ρεχάγκελ, εάν δεν γίνονταν λάθη στο ποδόσφαιρο, όλα τα παιχνίδια θα έληγαν 0-0) και κυρίως αυτός που κάνει την απρόβλεπτη ενέργεια.Αυτό το στοιχείο έλειψε από την Νατσιονάλμανσαφτ. Ήταν μία ομάδα καλογυμνασμένη, καλοκουρδισμένη, αλλά προβλέψιμη. Δύσκολα θα βγάλει μία φάση όπως το υπέροχο γκολ των Βραζιλιάνων στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη μαχητική Ιαπωνία, που τους χάρισε και την πρόκριση.Ίσως γιατί ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που είναι εξαιρετικά νέος γι' αυτή τη θέση και δυσκολεύεται να χειριστεί παίκτες με ισχυρή προσωπικότητα, επιμένει στην «ανανέωση», δοκιμάζει συνεχώς καινούργιους παίκτες σε καινούργιες θέσεις και παραγκωνίζει τους έμπειρους που βάζουν πλάτη στα δύσκολα.Καλός και φιλότιμος ο προοριζόμενος για ηγέτης Τζόσουα Κίμιχ, αλλά δεν μοιράζει παιχνίδι και δύσκολα διακρίνεται στον ρόλο που είχε ένας Σβάινσταϊγκερ στο Μουντιάλ του 2014 ή ένας Ματέους παλαιότερα.Ως απλός φίλαθλος, εξομολογούμαι ότι ήθελα να προχωρήσει αυτή η Γερμανία που δίνει ευκαιρίες σε παιδιά μεταναστών όπως ο Ντένις Ούνταβ ή ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς. Κάτι που δεν είναι τόσο αυτονόητο σε άλλα επαγγέλματα και σε άλλους τομείς της δημόσιας ζωής.Το φίλαθλο πνεύμα επιτάσσει όμως να μην στεκόμαστε μόνο στις αδυναμίες της ομάδας που υποστηρίζουμε, αλλά να αναγνωρίζουμε και την αξία του αντιπάλου. Άλλωστε η «παγκοσμιοποίηση» έχει προχωρήσει και στο ποδόσφαιρο.Σήμερα οι παίκτες του Εκουαδόρ ή της Παραγουάης έχουν παραστάσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Στο Μουντιάλ δεν αντιμετωπίζουν τους «ημίθεους» που είχαν κάνει πόστερ στο παιδικό τους δωμάτιο, αλλά αγωνίζονται ως ίσοι προς ίσους. Και ό,τι βγει. Κάποια στιγμή θα βγει κάτι, που θα το θυμάσαι για πάντα. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου.

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